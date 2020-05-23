Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarına estetik dokunuş

Türkiye’de turizmin başladığı ilk yer olan Kuşadası’nın giriş ve çıkışları, Başkan Ömer Güel tarafından ortaya konulan yeni ve modern turizm kenti vizyonu kapsamında yeniden düzenleniyor.

Bu kapsamda Kuşadası’nın Söke ilçesi ile İzmir’in Selçuk ilçesi tarafındaki iki ayrı girişinde de şehrin yeni turizm yapısına uygun düzenlemeler yapılıyor. Estetik kurul üyesi Levent Köylü tarafından koordinasyonu yapılan çalışmalar kapsamında Kuşadası’nın giriş noktalarında ünlü seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılçan’ın imzasını taşıyan Kuşadası karşılama yazıları yer alacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın turizmin ilk başladığı belde olarak geçen sürede çok yıprandığını, herkesin Kuşadası’ndın bir şeyler aldığını ama kimsenin bir şey vermediğine dikkati çekti. Göreve geldikleri 14 ay boyunca Kuşadası’nı ayağa kaldırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Günel, “Şimdi hedefimiz yeni ve modern turizm kenti vizyonu kapsamında yeniden yapılanmak. Bu amaçla Kuşadası’nın tüm cadde ve sokaklarını yeniden düzenliyoruz. Bir yandan şehiriçi trafikte tek yön uygulamasına geçerken, bir yandan da tüm cadde ve sokaklarımıza estetik dokunuşlar yapıyoruz. Bu amaçla şehrimizin giriş ve çıkışlarında da bu yeni vizyonumuza uygun düzenlemeler yapıyoruz. Kuşadası’na ilk girişte misafirlerimizin üzerinde bırakacağımız imaj çok önemli. Bu amaçla estetik kurul üyelerimiz tarafından tüm çalışmaların planlaması yeni vizyonumuza uygun olarak yapılıyor. Selçuk ve Söke tarafından Kuşadası’nın giriş noktalarında ünlü seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılçan’ın imzasını taşıyan Kuşadası karşılama yazıları yer alacak. Ayrıca giriş ve çıkış noktalarındaki tüm refüjler yenilenecek, peyzaj çalışması yapılacak“ dedi.

