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Kuşburnu faydaları nelerdir: Portakaldan 40 kat fazla C vitamini içeriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Gribin hala etkinliğini koruduğu bu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu sağlıklı beslenmeyi ihmal etmemekten geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, "100 gram kuşburnu 100 gram portakaldan 40 kat daha fazla C vitamini içerir ve gribe karşı vücudu korur” dedi. Bu değerli besinin faydalarını öğrenmek için sizi şöyle alalım. İşte uzmanından kuşburnu faydaları...

Kuşburnu faydaları nelerdir: Portakaldan 40 kat fazla C vitamini içeriyor

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için kuşburnu çayının oldukça etkili olduğunu dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, kuşburnunun C vitamini içeriği en yüksek olan çaylardan biri olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncinin artırılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

PORTAKALDAN 40 KAT DAHA FAZLA C VİTAMİNİ İÇERİYOR

C vitamini açısından zengin besinlerden olan kuşburnunun, portakal ve mandalinadan daha fazla C vitamini içerdiğinin altını çizen Diyetisyen Karataş, "Her sabah kahvaltıda kuşburnu reçeli, kuşburnu marmeladı, kuşburnu suyu tüketmek bağışıklık sisteminizi daha etkili şekilde güçlendirecektir. 100 gram kuşburnu, 100 gram portakaldan 40 kat daha fazla C vitamini içerir. Bu yüzden portakal yerine aynı miktarda kuşburnu tüketirseniz, vücudunuzun ihtiyacı olan C vitaminini karşılamış olursunuz. Bu değerli vitamin çözündüğü için vücutta depolanmaz. Yani dün yediğiniz kuşburnu veya portakalın bugün size faydası olmaz. Bu nedenle günlük olarak C vitamini almamız gereklidir” dedi.

ASTIM VE SİVİLCESİ OLANLAR DAHA FAZLA KUŞBURNU TÜKETMELİ

C vitamininden zengin olan besinlerin özellikle mevsim geçişi yaşanan bu dönemde sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Melisa Karataş önerilerini şöyle sıraladı: "Özellikle 25 yaş altı için 1000 mg C vitamini alınması grip için koruma kalkanı oluşturmaktadır. Bunu günlük olarak 7 ila 8 adet kuşburnu, 1 orta boy kivi, 1 orta boy portakal veya greyfurt arasında tercih yaparak sağlayabilirsiniz. 25 ve 50 yaş arasındaki kişilerde ise bu doz biraz daha yüksektir. Düzenli alkol ve sigara kullananlar, depresyon, diyabet, astım, akne, sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıkları olanların daha fazla C vitamini almalarını önermekteyiz. C vitamini içeren yiyeceklerin yemeklerden yarım saat önce tüketilmesinde fayda vardır. C vitamini bakımından zengin bir beslenme listesi için diyetisyene veya doktorunuza danışabilirsiniz.”

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