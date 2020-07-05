Kuşların göç rotasındaki Kuyucuk yeniden "kuş cenneti" oldu

CÜNEYT ÇELİK - Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan ancak 2 yıl önce tamamen kuruyunca kuşların uğramadığı Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü, yeniden eski günlerine dönünce göle dönen bazı kuş türlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkenin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.

Arpaçay ilçesinde yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

Avrasya-Afrika arasında göç eden ya da kısa süreli konaklayan birçok kuş türünü ağırlayan ancak 2 yıl önce tamamen kuruyan göl, Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmaları ile suya kavuşunca yeniden "kuş cenneti" oldu.

Uzunbacak, angıt, sakarmeke, kara boyunlu batağan, dikkuyruk, sığırcık, bozkaz başta olmak üzere birçok kuş türünü misafir ederken çevresel etkenler nedeniyle kuruyan göl, yeniden eski günlerine döndü.

Göç döneminde Kuyucuk'a gelen angıt ve akkanatlı sumruların gölde üremesi doğa tutkunları ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.