MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kusursuz Kiracı dizisi Leyla kimdir? Kusursuz Kiracı dizisi Melisa Döngel kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Kusursuz Kiracı dizisi Leyla kimdir? Kusursuz Kiracı dizisi Melisa Döngel kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

31.08.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melisa Döngel, TV ekranlarına Kusursuz Kiracı dizisi ile geri geldi. Genç oyuncu, İstanbul'da doğdu ve Hangimiz Sevmedik dizisi ile öne çıktı. Döngel, FOX'da başlayan Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla rolüne hayat veriyor. Peki Melisa Döngel boyu ve yaşı kaç? İşte hayatı ve merak edilenler...

Kusursuz Kiracı dizisi Leyla kimdir? Kusursuz Kiracı dizisi Melisa Döngel kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla rolü ile ekrana gelen Melisa Döngel, son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolde yer almıştı. Döngel, 1999 yılında İstanbul'da doğdu. İşte, Melisa Döngel hayatı, dizileri...

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Döngel, 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini ise 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizi ile elde etti.

Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı. 2017-2019 yılları arasında FOX'ta Bizim Hikaye dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat verdi. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, 2022'ye kadar Çağla Yılmaz karakterini canlandırdı. Oyuncu 1,76 boyundadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu
Gülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntüGülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntü
Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Kusursuz Kiracı dizisi Oyuncu ele karakteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!

Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler

G.Saray'da 2. Falcao krizi! 10 milyon Euro havaya uçtu

G.Saray'da 2. Falcao krizi! 10 milyon Euro havaya uçtu

Şişliği görünce doktora götürdü, her şey röntgende ortaya çıktı

Şişliği görünce doktora götürdü, her şey röntgende ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.