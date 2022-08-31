Kusursuz Kiracı dizisi Leyla kimdir? Kusursuz Kiracı dizisi Melisa Döngel kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla rolü ile ekrana gelen Melisa Döngel, son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolde yer almıştı. Döngel, 1999 yılında İstanbul'da doğdu. İşte, Melisa Döngel hayatı, dizileri...

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Döngel, 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini ise 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizi ile elde etti.

Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı. 2017-2019 yılları arasında FOX'ta Bizim Hikaye dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat verdi. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, 2022'ye kadar Çağla Yılmaz karakterini canlandırdı. Oyuncu 1,76 boyundadır.

