MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kusursuz Kiracı ne zaman yayınlanacak? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler?

Kusursuz Kiracı ne zaman yayınlanacak? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler?

24.08.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni yapımlarından biri olan Kusursuz Kiracı dizisi hakkında detaylar belli oldu. Dizinin oyuncu kadrosu ve ilk bölümünün yayınlanacağı tarih kesinleşti. Peki Kusursuz Kiracı ne zaman yayınlanacak? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Kusursuz Kiracı ne zaman yayınlanacak? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler?

Kusursuz Kiracı dizisinin başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü gibi tanıdık simalar yer alıyor. Dizinin seyirciyle buluşmasına kısa bir süre kaldı. Peki Kusursuz Kiracı ne zaman yayınlanacak? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Kusursuz Kiracı ne zaman yayınlanacak? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler?

KUSURSUZ KİRACI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kusursuz Kiracı dizisi ilk bölümüyle 30 Ağustos Salı akşamı seyircilerle buluşacak.

Kusursuz Kiracı ne zaman yayınlanacak? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler?

KUSURSUZ KİRACI OYUNCULARI

Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar.

Kusursuz Kiracı ne zaman yayınlanacak? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmam Konakcı bu defa Cem Yılmaz'ı hedef aldı: Bunu söyleyen de, alkış tutan da...İmam Konakcı bu defa Cem Yılmaz'ı hedef aldı: Bunu söyleyen de, alkış tutan da...
Akdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptıAkdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptı
Yaprak Dökümü'nün Mithat'ı bambaşka biri oldu! "Mithat'tan eser kalmamış"Yaprak Dökümü'nün Mithat'ı bambaşka biri oldu! "Mithat'tan eser kalmamış"
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Serkay Tütüncü Kusursuz Kiracı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya’da yürekler ağza geldi! Korkutan yangında iki kedisiyle birlikte kurtarıldı...

Antalya’da yürekler ağza geldi! Korkutan yangında iki kedisiyle birlikte kurtarıldı...

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Bu kez valilere seslendi: Yok öyle yağma

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Bu kez valilere seslendi: Yok öyle yağma

Çok sayıda ile kritik uyarı! Dolu, sel, yağış ve heyelan bekleniyor: Dikkatli ve tedbirli olun

Çok sayıda ile kritik uyarı! Dolu, sel, yağış ve heyelan bekleniyor: Dikkatli ve tedbirli olun

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

İlginizi Çekebilir

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.