Kusursuz Kiracı dizisinin başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü gibi tanıdık simalar yer alıyor. Dizinin seyirciyle buluşmasına kısa bir süre kaldı. Peki Kusursuz Kiracı ne zaman yayınlanacak? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Kusursuz Kiracı dizisi ilk bölümüyle 30 Ağustos Salı akşamı seyircilerle buluşacak.
Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar.
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