Kütahya'da definecilere suçüstü! Madenci gibi çalışıp 10 metrelik çukur açmışlar

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası mevkiinde devriye gezerken, patlayıcı madde kullanarak define arayan şüphelileri suçüstü yakaladı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

A.N.A., A.D., M.A., F.G., V.E., Y.E., M.A. ve Ş.Ö. gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede kazıda kullanılan jeneratör, 2 hilti, 2 akülü aydınlatma sistemi, kazma, kürek, patlayıcı madde düzenekleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, işlemlerinin ardından Jandarma Komutanlığı’nda ifade verdi. Şüphelilere izinsiz ve kaçak kazı yapmak suçundan mahkemece idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

10 METRE ÇUKUR KAZMIŞLAR

Şüphelilerin, Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası mevkisinde bulunan büyük bir kayanın altında yaklaşık 10 metrelik çukur açtığı, göçük yaşanmaması için de madenciler gibi önlem aldığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca kazı sırasında yayla mevkiindeki bir çoban evinde kaldıkları saptandı.

"BİRKAÇ KEZ PATLAMA SESİ DUYDUK"

Köylerinde ilk kez define arandığını ve daha öncesinde böyle bir olay yaşanmadığını ifade eden muhtar Rasim Altıntaş (58), “Köyümüzde bugüne kadar hiç böyle bir olay olmamıştı. Birkaç kez patlama sesi duyduk. Gece jandarmalar devriye zamanı geldiler. Arazide kaçak kazı yaparlarken yakalandılar. Biz böyle bir şey görmedik, jandarma ekiplerimize çok teşekkür ederiz" dedi.