Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin organik atıkları pelete dönüştürülüyor

Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki bahçe atıklarının geri dönüşümü için DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik tarafından proje başlatıldı.

Proje kapsamında yüksekokulda pelet üretim ünitesi kuruldu. Üniversitede ortaya çıkan organik atıklar, ünitede işlenerek 10 ton pelet elde edildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AA muhabirine, yenilenebilir enerji kaynaklarına destek anlayışıyla bilimsel araştırmalarla Türkiye'nin enerji politikalarına destek vermek istediklerini belirterek, üniversitenin enerji ihtiyacını doğal kaynaklardan sağlama hedefiyle başlattıkları projeler kapsamında pelet yakıtı elde ettiklerini söyledi.

Projenin yürütücü Prof. Dr. Çelik, nüfusun artması, teknolojinin gelişmesi ve elektronik eşya kullanımının çoğalmasıyla dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de enerji sarfiyatının hızla arttığını vurguladı.

Yaklaşık 2 yıl önce atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik başlatılan proje kapsamında üniversitenin Tavşanlı Yerleşkesi'nde pelet üretim ünitesi kurduklarını anlatan Çelik, "Üniversitemizin Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde periyodik olarak oluşan bahçe atıkları, biçilen çim ve lavanta atıkları kurduğumuz üniteyle pelet yakıtına dönüştürülerek okulumuzda ısınma amaçlı kullanıldı. Geçen yıl atıklardan 10 ton pelet yakıtı üretimi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Çelik, ünitede pelet üretiminde kullanılan makineyi de geliştirdiklerini aktardı.

1500 dekar alana sahip üniversite yerleşkesindeki yaklaşık 214 ton atığın pelet yakıtına dönüştürülmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Evliya Çelebi Yerleşkesi'nin pelet yakıtına dönüştürülebilecek atık miktarı ve sürdürülebilirliğini araştırdık. Yaklaşık 1500 dekar alana sahip yerleşkemizde 167 ton biçilmiş çim, 36 ton orman atığı ve 10 ton yaprak olmak üzere toplamda 214 ton bitkisel atık oluştuğunu tespit ettik. Bu atıklar 90 bin metreküplük doğal gazın enerjisine karşılık geliyor. Bu doğal gazın parasal değeri yaklaşık 1 milyon lira. Üretim maliyetleri çıkarıldığında ise yıllık yaklaşık 700 bin lira üniversiteye katkı sağlayacağız."

"TÜRKİYE'DE 20 MİLYON TON PELET YAKITINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK BİTKİSEL ATIK VAR"

Türkiye'de yıllık üretilen pelet miktarının 150 bin ton olduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Orman Genel Müdürlüğünün 2022 verilerine göre biyoenerjide kullanılabilecek odunsu biyokütle potansiyeli ve yıllık atık potansiyeli 5 milyon ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) 2022 verilerine göre, Türkiye'nin tarımsal atık potansiyelinin yıllık 15 milyon ton, toplam olarak ise 20 milyon ton pelet yakıtına dönüştürülebilecek bitkisel atık bulunuyor."

Prof. Dr. Çelik, Türkiye'de yaklaşık 20 milyon tona ulaşan atıkların pelet yakıtına dönüştürülerek, çevreci enerji elde edilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

