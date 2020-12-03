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Kütahya “Erişilebilir” 6. il oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.12.2020 19:45 | Son Güncelleme

“Herkes için erişilebilirlik” anlayışıyla çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü Kütahya’da 2020 yılında 3 kuruma “Erişilebilirlik Belgesi” verildi.

“Herkes için erişilebilirlik” anlayışıyla çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü Kütahya’da 2020 yılında 3 kuruma “Erişilebilirlik Belgesi” verildi. 5 yılda 51 kurum ve kuruluşun erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandığı Kütahya, 81 il arasında 6. sırada yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında Kütahya’da fiziksel erişim, dijital ve zihinsel dönüşümün sağlanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunun 2020 yılı çalışmaları doğrultusunda Kütahya’da 102 kamu kurum ve kuruluşunda erişilebilirlik denetimi yapıldı. Engelli bireylerin yaşamın her alanında yer alması, şehir hayatıyla bütünleşmesi ve engelsiz, ulaşılabilir imkânlara kavuşturulmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapan 3 kurum erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı.
Kütahya’da 5 yılda 523 kamu kurum ve kuruluşunda erişilebilirlik denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde engelli bireylerin diğer bireylerle eşit hizmet almasına imkân sağlayan 51 kamu kurum ve kuruluşuna erişilebilirlik belgesi verildi. 51 kamu kurum ve kuruluşunun erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandığı Kütahya, Türkiye’de 6. il oldu.

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