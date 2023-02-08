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Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden deprem bölgesine tıbbi ve insani yardım malzemesi

08.02.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden deprem bölgesinde kullanılmak üzere tıbbi ve insani yardım malzemeleri gönderildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden deprem bölgesine tıbbi ve insani yardım malzemesi

İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında tıbbi yardım amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Hastanemizden deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kütahya Valiliğimizin desteği ile tıbbi ve insani yardım malzemeleri, Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan ve yöneticilerimiz tarafından Hatay’a uğurlandı” ifadelerine yer verildi.

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