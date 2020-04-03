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Kütahya Lisesi proje okulu oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.04.2020 19:20 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Lisesi proje okulu olduğu müjdesini verdi.AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Lisesi’nin Türkiye’nin ve ilin en güzide okullarından biri olduğunu belirterek, ”Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizin ilerlemesi ve muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için askeri ordunun önemi kadar irfan ordusunun da önemini vurguladığı, Öğretmenlere Hitabını gerçekleştiği tarihi mekandır.

Kütahya Lisesi proje okulu oldu

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Lisesi proje okulu olduğu müjdesini verdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Lisesi’nin Türkiye’nin ve ilin en güzide okullarından biri olduğunu belirterek, ”Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizin ilerlemesi ve muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için askeri ordunun önemi kadar irfan ordusunun da önemini vurguladığı, Öğretmenlere Hitabını gerçekleştiği tarihi mekandır. Bu denli özel bir konuşmaya şahitlik eden Kütahya Lisemiz 130 yıldır ülkemize hizmet ederek vatanımıza, milletimize faydalı sayısız öğrenci yetiştirmiştir ve gelecekte de bu misyonunu devam ettirme azmindedir. Bu bağlamda okulumuzun kurumsal kapasitesi ile sosyal, sportif, kültürel etkinlikler ve projelerle gelişen daha etkili okullar arasında olması, sürekli değişen ve aynı zamanda gelişen eğitim dünyasında misyonunu en güçlü şekilde devam ettirmesini temin etmek için Kütahya Lisemizin yeni eğitim-öğretim yılında sınavla öğrenci kabul eden proje okullarımız arasına dahil edilmesi talebimizi Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’a AK Parti milletvekilleri olarak iletmiştik. Talebimiz olumlu olarak neticelenmiştir” dedi.

“Kütahya Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren LGS ile öğrenci alacak”
Erenler, sözlerine şöyle devam etti: ”İlimizde sınavla öğrenci alan 4 Fen Lisesi, 1 Sosyal Bilimler Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 5 İmam Hatip Lisesi ve 3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin arasına Kütahya Lisemiz de dahil oldu. Kütahya Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılından itibaren LGS ile öğrenci alacaktır. Bu sayede akademik başarımızın katlanarak artacağına yürekten inanıyoruz. Ülkemizin yoğun bir gündemle karşı karşıya olduğu bu süreçte talebimizi olumlu olarak sonuçlandıran Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’a şükranlarımızı sunar, Kütahya’mıza eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim.”

Kütahya Lisesi proje okulu oldu

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