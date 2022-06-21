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Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

21.06.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

Kütahya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ile Ankara, Batman, Antalya, İzmir, Kayseri ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında görevde olan devlet memurlarının da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Kütahya

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