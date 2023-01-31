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Kütahya OBM’den yaban hayvanlarına yem desteği

31.01.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çetin kış şartlarının yaşandığı yüksek rakımlı bölgelere ulaşarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.

Kütahya OBM’den yaban hayvanlarına yem desteği

Orman İşletme Müdürlüğü Geyikalanı Orman İşletme Şefliği tarafından özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle doğal yaşamın korunması ve yaban hayatını desteklemek için yem bırakıldı. Geyikalanı Orman İşletme Şefi Şerif Çam ve Orman Muhafaza Memurları tarafından yapılan yemleme çalışmaları ile zorlu iklim şartlarının yaşandığı bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken geyik ve diğer yaban hayvanların beslenebilmesi için farklı noktalara kuru ot, saman, arpa ve buğday bırakıldı.

Soğuk hava ile mücadele eden doğadaki yaban hayvanlarının ve bunun yanı sıra mahallelerde yaşayan tüm hayvanların zorlu yaşamlarını kolaylaştırmanın ellerinde olduğunu söyleyen Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, küçük yardımlar ve beslemelerle hayat kurtarmanın büyük önem taşıdığının altını çizdiler.

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