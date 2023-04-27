Kütahya'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Vefa Mahallesi'ndeki alkollü bir eğlence yerinin önünde yaşanan silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Zanlılardan Ferhan M. ve Serhat K, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. E.A, B.E, N.K, M.Y, B.K, Y.E. ve M.B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vefa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde 23 Nisan'da kavga sırasında silahla açılan ateş sonucu Özkan Ç. (35), Muhammet Burak K. (26), Burak T. (25), Metin T. (29) ve Ali Üyüklü (43) yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Üyüklü kurtarılamamıştı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alınmıştı.

