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Kütahya’da 19 bin öğrencinin sportif yetenek taraması yapılıyor

26.04.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da 19 bin öğrencinin sportif yetenek taraması yapılıyor

Yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen yetenek tarama programı Kütahya’da da uygulanıyor.

Kovid-19 salgını sürecinin ardından yüz yüze eğitime başlanan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da 3. 4. ve 5. sınıfların sportif yetenek taramalarına Dumlupınar Spor Salonu’nda devam ediliyor.

Sportif Yetenek Taraması Programı kapsamında yeteneği keşfedilen öğrenciler, farklı branşlara yönlendirilerek Türk sporuna kazandırılıyor.

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı İl Koordinatörü Ahmet Ölçen, AA muhabirine, Kütahya’da yaklaşık 19 bin öğrencinin yetenek tarama testine tabi tutulduğunu söyledi.

Tarama testlerinin ilçelerde tamamlandığını, il merkezinde de 18 Mayısa kadar taramaların devam edeceğini belirten Ölçen, şunları kaydetti:

"Tarama testlerimizde öğrencilerin boy ve kilosu alınarak, esnekliği, dikey sıçrama, kulaç uzunluğu, pençe ve el kavrama kuvveti, geriye top fırlatma, çeviklik ve süratlerini ölçüyoruz. Tarama sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bilim kurulunca belli bir yüzdelik dilime giren öğrencilerin tespiti yapılıyor. Yetenekli olarak seçilen çocuklarla 4 ay süren bir çalışma modülü uygulayacağız."

Ölçen, bu süreçte gelişimleri kaydedilen öğrencilerle tekrar 4 ay daha çalışma yapılacağını, daha sonra öğrencilerin denge, reaksiyon, koordinasyon ve kondisyon testine tabi tutulacağını aktardı.

Tüm bu aşamalardan sonra bilim kurulunun yeniden bir değerlendirme yapacağını da kaydeden Ölçen, değerlendirme sonucuna göre öğrencilerin yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirilerek bu alanda çalışmalarını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

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