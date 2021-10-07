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Kütahya'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

07.10.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katil zanlısı ile azmettirici olduğu iddia edilen maktulün babası tutuklandı

Kütahya'da 20 yıl önce işlenen ve faili meçhul kalan cinayetin zanlıları polisin detaylı çalışmaları sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya-Gediz kara yolu 12. kilometrede 19 Mart 2001'de yola yakın bir alanda 25 yaşındaki Bedrettin Ç'nin tabancayla öldürülmüş bulunmasına ilişkin dosya yeniden ele alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma başlatarak, Bedrettin Ç'nin okul ve askerlik arkadaşları ile yakınlarının bilgisi ve ifadesine başvurdu.

Yakın mesafeden tabancayla ateş edilerek öldürülen ve ertesi gün cesedi bulunan gencin, en son olaydan bir gün önce Kütahyaspor yararına düzenlenen konserde görüldüğü tespit edildi.

Olay gününün telefon kayıtlarını inceleyen polis, Bedrettin Ç'nin son telefon görüşmesini, çok sayıda suç kaydı bulunan Ramazan Ö. (50) ile yaptığı bilgisine ulaştı.

Ayrıca cinayetin işlendiği gün, gece saatlerinde Ramazan Ö'nün, maktulün babası Salim Ç'yi telefonla aradığı belirlendi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Ramazan Ö. ile Salim Ç'yi, Domaniç ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. Zanlıların, haklarındaki suçlamayı reddettiği öğrenildi.

Katil zanlısı Ramazan Ö. ile azmettirici olduğu öne sürülen Salim Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın aile içi meselelerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Ramazan Ö'nün 5 yıl önce jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde bulunan ruhsatsız tabancanın ise cinayette kullanılan silah olduğu değerlendiriliyor.

Cinayetin ardından baba Salim Ç, oğlunun fotoğrafının bulunduğu ilanları kentin farklı bölgelerine asarak katillerinin bulunması için çağrı yapmış, bu konuda yardımcı olacak kişileri ödüllendireceğini duyurmuştu.

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