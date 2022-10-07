Kütahya'da, 6. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Kütahya Belediyesinde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada dünyadaki gelişmeler nedeniyle tarımın öneminin daha da arttığını söyledi.

Aşırı değişken iklim olaylarının kaynakların sınırlanmasına neden olduğunu ifade eden Yumaklı, "Yani sizin kaynaklarınızın gittikçe sınırlanmasına ve çerçevesinin daralmasına sebep olacak iklim olayları var. Bunlar üretim faaliyetleri açısından zorlayıcı unsurlar." dedi.

Akademik camianın sorunların çözümü için çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizen Yumaklı suyun her damlasını, toprağın her bir mineralini daha fayda sağlayacak hale getirmek için çalışma yapacaklarını vurguladı.

Tarımın aynı zamanda bir ticari faaliyetin ana unsuru olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bizim iş insanları tarımsal üretimin sadece ülkemiz kaynaklarından değil, aynı zamanda yurt dışından ithal edip burada işleyip tekrar ihtiyacı olanlara gönderme şeklinde de çok ciddi bir başarıya ve beceriye sahipler. Bu sektör 25 milyar dolar ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırdı.

Dolayısıyla her ithal edilenin ülkemizdeki yokluktan kaynaklandığını söylememek gerekir. Biz stratejik ürünlerde kendi kendimize yeteriz. Elbette ki birkaç tanesinde vardır, sizin coğrafyanız buna müsaade etmiyordur. Onun da gerekli önlemini almak elbette ki bizlerin vazifesi."

Vali Ali Çelik de kongrenin tarımın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Bilim insanlarının doğru tarıma yön vereceğini belirten Çelik, "Kongrelerde belki o içimizdeki değişim arayışının, ilerleme arayışının belki nereye doğru yönlendiğimizi durup düşünmek için bir fırsattır." dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da tarımın gelişmesine katkı sağlayacak bir kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı kongre, pazar günü sona erecek.

