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Kütahya'da araçla polisten kaçan sürücünün kendini vurmadığı, kaza sonucu öldüğü tespit edildi

29.09.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da araçla polisten kaçan sürücünün kendini vurmadığı, kaza sonucu öldüğü tespit edildi

Kütahya'da araçla polisten kaçan sürücünün kendini vurmadığı, kaza sonucu öldüğü tespit edildi

Kütahya'da polisten kaçarken kaza yapan ve ilk tespitte başından vurulduğu için hayatını kaybettiği değerlendirilen şüphelinin, kaza nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanları önünde bir şüphelinin tabancayla havaya ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, polislerin geldiğini gören zanlı, 43 ABH 891 plakalı otomobiliyle kaçtığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı.

Olay yerine ulaşan ekipler, Bayram Türker olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün öldüğünü tespit etmişti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, aracın tavanında mermi nedeniyle oluştuğu tahmin edilen delik olduğu görülmüş, ilk tespitlere göre, sürücünün başındaki yaranın mermiden kaynaklandığı değerlendirilmişti.

Ekipler, sağlık görevlileriyle yaptıkları incelemede yaranın trafik kazası sonucu oluştuğunu belirledi.

Ceset, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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