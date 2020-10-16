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Kütahya'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.10.2020 23:02 | Son Güncelleme

Kütahya'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, 4 dönüm tarlanın kullanımıyla ilgili akrabalar arasında çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Haydarlar köyünde Ahmet E. (44), dedesinden miras kalan Kayacık mevkisindeki tarlada, ortağı Muharrem Karateke (39) ile pancar hasatı yaptıkları sırada yemek molası verdi. Bu sırada yanlarına gelen Ahmet E'nin amcasının oğlu Halit E. (38) ile yeğeni Alparslan E. (20) tarlanın kullanımıyla ilgili tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Alparslan E, Ahmet E. ile ortağına tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Başına mermi isabet eden Ahmet E, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Karateke, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Alparslan E. ile Halit E, gözaltına alındı.

Köy muhtarı Kahraman Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kavganın dedelerinden kalan arazi nedeniyle amca çocukları arasında arazi anlaşmasından kaynaklandığını öğrendik. Tarlada yemek yedikleri sırada olay yaşanmış. Çok üzgünüz." dedi.

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