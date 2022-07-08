Kütahya'da arife günü şehitlikler ziyaret edildi

Kütahya'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde hava ve polis şehitliklerine ziyarette bulundu.
Şehit aileleri ve yakınları ile protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Ailesi ile birlikte babasının kabrini ziyaret eden şehit Hasan Kahraman’ın oğlu Gökalp Kahraman, babasına yazdığı mektupla karnesini mezar taşına yapıştırdı.
İl Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken Müftü Hüseyin Demirtaş da dua etti.
Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da şehit kabirlerine ziyarette bulunduklarını ve onlara dua ettiklerini söyledi.
Şehit yakınlarıyla da bayramlaştıklarını belirten Çelik, "Şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri, devletimize ve milletimize emanet. Biz daima onların yanında olmaya devam ediyoruz ve olacağız." dedi.
Vali Çelik ve diğer protokol üyeleri, kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.
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