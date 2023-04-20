Kütahya’da bayram trafik tedbirlerinde jandarma 367 ekip ve 970 personelle görev yapacak

Kütahya İl Jandarma Komutanlığından Ramazan trafik tedbirleri konusunda yaptığı açıklamada, 21-23 Nisan 2023 tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramının, okulların ara tatili ile birleşmiş olması sebebiyle bölgede taşıt trafiğinin artacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge çerçevesinde vatandaşlarımızın trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, tatillerini huzur ortamı içerisinde geçirebilmelerini temin etmek amacıyla şehirlerarası karayollarımızda trafik ekiplerimizin görünürlüğünü arttırarak sürücülerin dikkatini en üst seviyede tutmak ve oluşabilecek olumsuzluklara en hızlı şekilde müdahale edebilmek amacıyla asayiş timleri ile desteklenmiş her 10 kilometreye bir ekip olacak şekilde görevlendirme yapılmıştır. Şehirlerarası yolcu otobüslerinde trafik kural ihlali yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla seyahat boyunca bir personelimiz sivil kıyafetle görevlendirilmiştir. Tatil süresi boyunca Aydın Filo Komutanlığından kalkacak olan IHA ve drone kullanılarak sürekli sol şerit kullanımı, ardı ardına şerit değiştirme, banket kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonu kullanımı gibi trafik kural ihlallerinin tespitine yönelik havadan trafik denetimleri icra edilecektir. İl Merkezinden ilçe ve köylere gidecek vatandaşlarımızın güvenli seyahatlerini sağlamak maksadıyla trafik timlerine ilaveten asayiş timleri de görevlendirilmiştir. Tatil süresince planlanan trafik tedbirlerinde toplam 367 ekip ve 970 personel görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

