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Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

08.10.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

Kütahya'da bin üniversite öğrencisi bağımlılığa karşı yürüyüş yaparak farkındalık mesajı verdi.

Yeşilay Kütahya Şubesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen "Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü" için Zafer Meydan'ında toplanıldı.

Etkinliğe katılan Kütahya Valisi Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini söyledi.

Özellikle gençlerin yürüyüşe katılmasının önemli olduğunu belirten Çelik, "Gençlerimizin başta sigara, alkol, internet ve sosyal medya olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı duruş sergilemeleri bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da sağlıklı ve bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Daha sonra öğrenciler, kentin yöneticileriyle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek bağımlıkla mücadeleye destek verdi.

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