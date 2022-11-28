YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da bir araçta tarihi eser niteliğinde 4 adet sikke ele geçirildi

Kütahya’da bir araçta tarihi eser niteliğinde 4 adet sikke ele geçirildi

28.11.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 adet sikke ele geçirildi.

Kütahya’da bir araçta tarihi eser niteliğinde 4 adet sikke ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Meydan Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde Genel Asayiş tedbirleri çerçevesinde rutin devriye görevi ifası sırasında seyir halinde bulunan araç durduruldu.

Araç içerisinde bulunan M. Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında el çantası içerisinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 adet sikke, 3 adet el detektörü ele geçirildi.
M. Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise, 1 adet el detektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücü öldüKütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücü öldü
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 16 zanlı yakalandıMersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 16 zanlı yakalandı
Ordu’da cinayet: Tabanca ile vurulan fırıncı hayatını kaybettiOrdu’da cinayet: Tabanca ile vurulan fırıncı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:51
Öğle
12:53
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:08
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.