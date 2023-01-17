Kütahya’da bir ayda bin 207 konut satıldı

Kütahya genelindekonut satışlarıbir önceki yılın aynı ayına göre yüzde azaldı. Kütahya’da 2021 yılı Aralık ayında bin 333 konut satışı yapılırken, 2022 Aralık ayında bin 207 konut satışı yapıldı.

Kütahya’daki konut satışlarının 518’i ilk el , 689’u da ikinci el satış şeklinde gerçekleşti.

Aralık ayında gerçekleşen konut satışlarının 128’ini ipotekli satışlar oluşturdu.

2022 yılı toplamında ise Kütahya’da yapılan konut satışları ise 8 bin 587 olarak belirlendi.

2022 yılında Kütahya’da yapılan konut satışlarının 2 bin 788’i ilk el, 5 bin 799’u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Kütahya’da bir yılda yapılan konut satışlarının bin 639’u ipotekli satış şeklinde gerçekleşti.

