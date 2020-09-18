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Kütahya’da bir köy daha karantinaya alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.09.2020 17:38 | Son Güncelleme

Kütahya Merkez Demirciören köyü pozitif vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alındı,Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Demirciören köyünde Covıd-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 17 Eylül 2020 tarihi saat 24.00 ile 1 Ekim 2020 tarihi saat 24.00 arasında karantina uygulaması başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kütahya’da bir köy daha karantinaya alındı

Kütahya Merkez Demirciören köyü pozitif vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alındı,
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Demirciören köyünde Covıd-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 17 Eylül 2020 tarihi saat 24.00 ile 1 Ekim 2020 tarihi saat 24.00 arasında karantina uygulaması başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Emet Eczanesi
Emet
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Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Merve Eczanesi
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