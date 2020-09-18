Kütahya’da bir köy daha karantinaya alındı

Kütahya Merkez Demirciören köyü pozitif vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alındı,

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Demirciören köyünde Covıd-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 17 Eylül 2020 tarihi saat 24.00 ile 1 Ekim 2020 tarihi saat 24.00 arasında karantina uygulaması başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

