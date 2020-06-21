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Kütahya'da çapraz ateş açılan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı ağır yaralandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.06.2020 22:32 | Son Güncelleme

Silahlı saldırının nedeninin, şüphelilerden birisinin oğlunun geçen yıl bıçakla öldürülmesiyle ilgili olduğu öne sürüldü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir otomobile yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İsmail Yiğiter'in kullandığı ve içinde eşi Hatice ve kızı Hamide Yiğiter'in bulunduğu 43 LG 339 plakalı otomobile, Gediz-Uşak kara yolu Yenikent Kavşağı'nda 5 kişi tarafından silahlarla çapraz ateş açıldı.

Saldırıda otomobile çok sayıda mermi isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Yiğiter yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi ve kızının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay ardından kaçan ve saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler İrfan M, Ramazan M, Erdoğan M, Regaip G. ve Bayram G. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Silahlı saldırının sebebinin ise şüphelilerden İrfan M'nin oğlu Kadir M'nin geçen yıl bıçakla öldürülmesiyle ilgili olduğu öne sürüldü.

20 Ağustos 2019'da bıçakla öldürülen Kadir M'nin (22) cesedi, Yenikent beldesi yakınlarında definecilerin açtığı bir çukura gömülmüş olarak bulunmuştu.

Cinayetin, silahlı saldırıda ağır yaralanan Hamide Yiğiter'e sarkıntılık yapıldığı iddiasıyla işlendiği ileri sürülmüştü.

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