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Kütahya'da dolu ve sağanaktan zarar gören arazilerde hasat tespiti yapılıyor

21.06.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da dolu ve sağanaktan zarar gören arazilerde hasat tespiti yapılıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde son günlerde yağan dolu ve sağanaktan etkilenen 3 bin 500 dekar tarım arazisinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dolu ve sağanaktan en çok etkilenen Göynükören köyünde hasar tespit çalışması yaptı.

Bölgede incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik de arazileri zarar gören çiftçilerle görüştü.

Çelik, yaptığı açıklamada, ekiplerin dolu yağışı sonrası harekete geçerek hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

Yağışlardan buğday ve arpa ekili arazilerin etkilendiğini belirten Çelik, "2 bin 500 dekarlık buğday ekili alanlarda yüzde 30, yaklaşık 1000 dekarlık arpa ekili alanlarda ise yüzde 60 zarar tespit edildi. Devletimiz her zaman yanlarında olacak. Devletimizin tüm imkanları dahilinde elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık da Vali Çelik'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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