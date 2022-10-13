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Kütahya'da fahri trafik müfettişinin uyguladığı ceza hakimlikçe iptal edildi

13.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da fahri trafik müfettişinin uyguladığı ceza hakimlikçe iptal edildi

Kütahya'da fahri trafik müfettişinin hazırladığı tutanakla, uyarı levhası olmayan sokakta "ters yöne girildiği" gerekçesiyle bir sürücüye tatbik edilen trafik cezası hakimlikçe iptal edildi.

Servi Mahallesi Derbent Sokak'ta otomobiliyle seyreden Reyhan C'ye ters yöne girdiği iddiasıyla fahri trafik müfettişinin hazırladığı tutanak doğrultusunda 1823 lira para cezası kesildi.

Bunun üzerine Kütahya Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Reyhan C, ters yön olan sokağa girişte uyarı levhasının bulunmadığına dair çektiği fotoğrafları delil göstererek cezaya itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Kütahya Sulh Ceza Hakimliği kararında, düzenlenen tutanakta Reyhan C'nin üzerine atılı kabahat fiilini nasıl ve ne şekilde ihlal edildiğinin hukuki denetime imkan verecek şekilde belirtilmediği, bu durumun ispata elverişli deliller ile ortaya konulmadığı, Kitap Sokak'tan Derbent Sokağı'na girişte sağa dönülmez levhasının olmadığına değinildi.

Hakimlik, Reyhan C'nin itirazını haklı bularak uygulanan cezanın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 1823 liralık para cezasını iptal etti.

Cezanın iptal edilmesinin ardından Kütahya Belediyesi ekiplerince, sokağın girişlerine uyarı levhaları konuldu.

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Kütahya trafik cezası fahri trafik müfettişi

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