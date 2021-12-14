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Kütahya'da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

14.12.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'nın Simav ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün dernek yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ilçesinde ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, evlerde arama yapılırken, aralarında görevde olan öğretmen ve esnaftan oluşan biri kadın 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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