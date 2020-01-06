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  4. Kütahya’da gençler karın keyfini “kartopu” oynayarak çıkardı

Kütahya’da gençler karın keyfini “kartopu” oynayarak çıkardı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.01.2020 22:50 | Son Güncelleme

Kütahya’da gençler karın keyfini “kartopu” oynayarak çıkardı

Kütahya'da, kar yağmasını fırsat bilen ve sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen çoğunluğu gençlerden oluşan grup, kartopu oynadı.

Sosyal paylaşım sitelerinden "kartopu savaşı" çağrısına uyan grup, Zafer Meydanı'nda toplandı. Gençler kendi aralarında gruplara ayrılarak kartopu oynadı.

Arkadaşlarıyla kartopu oynayan gençlerden Görkem Karapcin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışını kutlamak için arkadaşlarıyla bir araya geldiğini söyledi.

Kar yağışının bu yıl geciktiğini dile getiren Karapcin, "Bugün kar yağdığı için çok mutluyum. Arkadaşlarımızla sosyal medya gruplarımızdan yapılan duyurularla bir araya geldik. Kartopu oynayıp eğleniyoruz." dedi.

Gençlerden Emirhan Celep ise kar nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenince arkadaşlarıyla sokağa çıkarak kartopu oynadığını ve eğlendiğini belirtti.

Bazı vatandaşlar kar yağışıyla oluşan güzel manzaralar önünde fotoğraf çektirirken bazıları da kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

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