YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi

Kütahya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi

06.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi

Kütahya'da geçen yaz arazi yangınına müdahale ederken yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra yaşamını yitiren itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi (35) son yolculuğuna uğurlandı.

Tetikişçi için Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damıcı, genç bir mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Tetikişçi'nin örnek bir şekilde görev yaptığını dile getiren Damcı, "Cengizhan kardeşimiz görevini severek yapan ve aidiyet duygusuyla hareket eden biriydi. Onun vefatı bizleri derinden üzmüştür. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarını başsağlığı diliyorum." dedi.

Buradaki törenin ardından Tetikişçi'nin cenazesi, sürücüsü olduğu itfaiye aracı ile Ulu Cami'ye getirildi.

Tetikişçi için düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, daire amirleri, çevre illerden itfaiyeciler, mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

İtfaiye erinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Sultanbağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cengizhan Tetikişçi, 31 Temmuz 2021'de Ağaçköy Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına müdahale sırasında itfaiye aracının üstünden düşerek yaralanmış, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün vefat etmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandıKütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandı
Osmaniye'de anne ve babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecekOsmaniye'de anne ve babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek
Düzce'de 25 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandıDüzce'de 25 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Şubat Pazar

İmsak
06:32
Sabah
07:56
Öğle
13:19
İkindi
16:07
Akşam
18:32
Yatsı
19:52
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Son paylaşımı olay oldu! "Hemen sil..."

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.