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Kütahya'da iş yerine silahla ateş edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı

06.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da iş yerine silahla ateş edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'da bir iş yerine silahla ateş ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sabaha karşı Osman Gazi Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahlarla ateş ettikten sonra kaçan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen 3 tabanca, 1 av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.F.G, F.M, F.A, F.U. ve F.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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