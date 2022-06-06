Kütahya'da iş yerine silahla ateş edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'da bir iş yerine silahla ateş ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sabaha karşı Osman Gazi Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahlarla ateş ettikten sonra kaçan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen 3 tabanca, 1 av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.F.G, F.M, F.A, F.U. ve F.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz