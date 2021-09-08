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Kütahya'da karantina kararını ihlal eden öğrenci servisi şoförü hakkında işlem yapıldı

08.09.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da karantina kararını ihlal eden öğrenci servisi şoförü hakkında işlem yapıldı

Kütahya'da karantina kararını ihlal ettiği belirlenen öğrenci servisi şoförü otele yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki bir orta okulun önünde yaptıkları denetimde, öğrenci taşıyan servis şoförü İ.I'nın (38) karantina kararını ihlal ettiğini belirledi.

Bunun üzerine araçtaki öğrenciler indirilerek durum hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bilgilendirildi.

Öğrenciler okulda derse girerken polis ekiplerince hakkında tutanak düzenlenen servis şoförü, sağlık görevlilerince kentteki bir otele yerleştirildi.

Servis şoförü İ.I'nın 3 gün önce rahatsızlanması nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesine götürülen ve yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 7 yaşındaki oğlundan dolayı karantinaya alındığı öğrenildi.

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