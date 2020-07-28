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Kütahya'da kavak budarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.07.2020 15:45 | Son Güncelleme

Kütahya'da kavak budarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, kavak ağacını budadığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Tokul köyünde ikamet eden Yıldıray Kurt (42), Şehiryolu mevkisinde budama yapmak için kavak ağacının üstüne çıktı. Bu sırada budamak için kestiği dalın yakından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Kurt, elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kurt'un cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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