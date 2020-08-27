Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Kütahya’da, yeni tip Korona virüs (Covıd-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla kına organizasyonlarının ve pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığı açıklandı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı ifade edildi. Devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alındığı ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşıldığına vurgu yapılan açıklamada, ”Kamu kurum ve kuruluşlarında 26 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek, içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, il genelinde yapılacak olan kına organizasyonlarının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yasaklanmasına, açık oto pazarı, sosyete pazarı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu Pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi” denildi.

