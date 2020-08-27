YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.08.2020 15:30 | Son Güncelleme

Kütahya’da, yeni tip Korona virüs (Covıd-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla kına organizasyonlarının ve pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığı açıklandı.Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Kütahya’da, yeni tip Korona virüs (Covıd-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla kına organizasyonlarının ve pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığı açıklandı.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı ifade edildi. Devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alındığı ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşıldığına vurgu yapılan açıklamada, ”Kamu kurum ve kuruluşlarında 26 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek, içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, il genelinde yapılacak olan kına organizasyonlarının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yasaklanmasına, açık oto pazarı, sosyete pazarı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu Pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
MHP Günyüzü İlçe Başkanı Özdemir güven tazeledi
MHP Günyüzü İlçe Başkanı Özdemir güven tazeledi

Kütahya Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:17
Öğle
13:07
İkindi
16:49
Akşam
19:46
Yatsı
21:09

Kütahya Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları
Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı
Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.