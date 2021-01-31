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Kütahya’da korkutan yangın

31.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da iki katlı binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.Edinilen bilgiye göre, Paşam Sultan Mahallesi Çıkmaz Sokak’ta Suat Şahin’e ait iki katlı evin ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı.

Kütahya’da iki katlı binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Paşam Sultan Mahallesi Çıkmaz Sokak’ta Suat Şahin’e ait iki katlı evin ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızla yayılan yangına müdahale ederken, evde bulunan 2 muhabbet kuşu ve bir kedi görevlilerce yanmaktan son anda kurtarıldı. Ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında bitişikteki 2 evin de zarar gördüğü belirtildi.
Bu arada, Kütahya Valisi Ali Çelik’te olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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