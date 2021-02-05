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Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi

05.02.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi

Kütahya'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiyi gözaltına aldı.

Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen şüphelilere 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Kütahya Belediyesi Zabıta görevlilerince mühürlenen iş yeri sahibi hakkında da "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, iş yerinin çevresine polis baskınına karşı güvenlik kameraları yerleştirildiği belirlendi.

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