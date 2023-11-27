Kütahya’da lastikçilerde yoğunluk

Lastik ustası Mehmet Acar, işlerin son günlerde yoğun olduğunu söyledi.

Kar yağışı öncesi hususi araç sürücülerinin kış lastiğine olan ilgisinin arttığını söyleyen oto lastik ustası Mehmet Acar, “Kar haberi sonrası işlerimizde yoğunluk bir haftadır sürüyor. Kütahya halkı bu konuda bilinçli Aralık ayı itibari Kütahya’da vatandaşlar kış lastiğine gerekli önemi veriyor. Benim buradan sürücülere çağrım kar olmadan buz olmadan kış lastiklerini taktırmaları kendileri için çok iyi olur, yolda kalmazlar, trafikten ceza yememiş olurlar" diye konuştu.

Kış lastiklerinin kazaları büyük oranda önlediğine dikkat çeken Acar, "Kış lastiği, vakum ve yumuş kalması nedeni ile eksi 10 derecede kışlık lastik 0 derece kalır, yumuşak olması nedeni ile donma yapmaz. Bizi kazadan korur, karşı tarafı kazadan korur bu konuda hassasiyet gösterilmesi çok önemli. Kış lastikte dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise lastiklerin dişleri ve yaşı önemli eski model bir lastik kullanımından kaçınılmalı” şeklinde konuştu.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastik değişimine gelen sürücüler ise can ve mal kaybının önüne geçmek için kış lastiğinin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdiler.

