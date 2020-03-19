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Kütahya’da “nöbetçi eczaneler” ilaç hizmetini kapıdan verecek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.03.2020 19:52 | Son Güncelleme

35.

Kütahya’da “nöbetçi eczaneler” ilaç hizmetini kapıdan verecek

35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Cahit Ceylan, nöbet hizmeti sunan eczanelerin ilaç hizmetini, hastaları eczane içine almadan kapıdan devam ettirmelerine karar verildiğini ifade etti.
Başkan Ecz. S. Cahit Ceylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mevcut eczanelerimizin fiziki yapısı dikkate alındığında hastalar arasında bulunması gereken 1,5 metre yaklaşma mesafesinin sağlanarak halk sağlığının korunması için ve kesintisi ilaç hizmeti sunan eczane personelimizin sağlığının da korunması göz önüne alınarak yönetim kurulumuzca "Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Yönetmelik’in 35. Maddesinin 5. Fıkrasına" göre nöbet hizmeti sunan eczanelerimizin ilaç hizmetini, hastaları eczane içine almadan kapıdan devam ettirmelerine karar verilmiştir” dedi.
Bu uygulamanın hastalar ile hasta-eczane personeli arasındaki mesafeyi koruması ve virüsün yayılmasını engellemesi açısından önem arz ettiğini söyleyen Ceylan, “Uygulamanın 19 Mart 2020 tarihinden itibaren hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Eczacılarımız en zor şartlar mevcut olsa bile görevinin başındadır. Size en yakın sağlık danışmanıdır. Alınan bu karar halk sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınmış bir karardır. Bu uygulama sadece eczanelerimizin “Nöbetçi” olduğu durum için geçerlidir. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” diye konuştu.

Kütahya’da “nöbetçi eczaneler” ilaç hizmetini kapıdan verecek

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İkindi
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Akşam
19:18
Yatsı
20:35

Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Arık Eczanesi
Merkez
Kale Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Akyol Eczanesi
Tavsanli
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