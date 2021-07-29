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Kütahya'da orman yangını çıktı

29.07.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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