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Kütahya’da Orman Yangınları ile Mücadele İş Başı Eğitimleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm İşletme Müdürlüklerinde Orman Yangınları ile Mücadele İş Başı Eğitimleri veriliyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm İşletme Müdürlüklerinde Orman Yangınları ile Mücadele İş Başı Eğitimleri veriliyor. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik verilen eğitimlerde bilgiler tazelenirken, yeni bilgiler de personele aktarılıyor.
Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarıyla fiilen mücadele eden personele yönelik olarak düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitimine 81 personel katıldı. Eğitim, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisi A. Başar Kavcin tarafından gerçekleştirildi.
Eğitimde, orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri, kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar, yangınla mücadelede iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar başta olmak üzere teorik bilgiler verildi. Eğitim sonrası arazöz, su ikmal araçları ve ilk müdahale araçları malzemeleri kontrol edilerek hortum serme ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

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