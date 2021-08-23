Kütahya'da otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Kütahya'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan genç kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Esra Uslu'ya (21), Halil İbrahim E. idaresindeki 43 HE 298 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Halil İbrahim E. ise gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz