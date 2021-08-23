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Kütahya'da otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

23.08.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Kütahya'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan genç kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Esra Uslu'ya (21), Halil İbrahim E. idaresindeki 43 HE 298 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Halil İbrahim E. ise gözaltına alındı.

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