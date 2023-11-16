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Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

16.11.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

A.K'nin kullandığı 43 EC 579 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Dumlupınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında yolun karşına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sede Çevir'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sede Çevir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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