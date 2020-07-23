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Kütahya'da polise ateş eden şüphelilerin kaçtığı otomobil devrildi: 1 ölü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.07.2020 22:53 | Son Güncelleme

Kütahya'da polise ateş eden şüphelilerin kaçtığı otomobil devrildi: 1 ölü

Kütahya'da polise ateş açarak kaçtığı ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, kazadan yara almadan kurtulan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İddiaya göre, otomobille seyir halindeki silahlı 3 kişinin bir kavgaya karışacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Plakası tespit edilen aracı kent merkezinde durdurmak isteyen polislerle, "dur" ikazına uymayan sürücü arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçarken polise ateş ettiği ileri sürülen zanlıların bulunduğu otomobil, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Enne Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki İ.S. (40) yaşamını yitirdi. Yara almadan kurtulan şüpheliler N.T. ve B.T. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

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