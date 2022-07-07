Kütahya'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendiren heykel ele geçirildi

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığının istihbaratı doğrultusunda, Kütahya-Gediz ilçesi kara yolunun 15. kilometresinde durdurulan bir araçta güvenlik güçlerince arama yapıldı.

Aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen başsız bir heykel ile 2 heykel parçası ele geçirildi.

Araçtaki İ.C. ve B.E. tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Heykel ve 2 heykel parçasının incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.



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