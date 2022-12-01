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Kütahya'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü, 3 kişi tedavi altında

01.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü, 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan Ö.A. (33), evinde ölü bulundu.

Olay yerindeki bulgulara göre Ö.A'nın, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.A. (50), N.Ç. (22) ve M.Y'nin (43) ise tedavileri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Bahçelievler Mahallesi'ndeki büfede sahte içki sattığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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