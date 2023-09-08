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Kütahya'da şehit polis memuru Ekrem Dereli'nin adının verildiği kütüphane açıldı

08.09.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da, emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk'ün, hayırseverlerin desteğiyle oluşturduğu ve şehit polis memuru Ekrem Dereli'nin adının verildiği kütüphane törenle açıldı.

Bağışçılar ile hayırseverlerden temin ettiği binlerce kitapla Türkiye'nin birçok ilindeki okullarda kütüphane kurulmasına katkı sağlayan Aktürk, evinin de bulunduğu Saray Mahallesi'nde, 2017 yılının nisan ayında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Sikorsky tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan Dereli'nin ismini verdiği kütüphaneyi oluşturdu.

Şehitler Camisi'nin arkasında yer alan "Şehit Ekrem Dereli Kütüphanesi"nin açılışı, protokol üyeleri ve çok sayıdaki davetlinin katılımıyla yapıldı.

Zeki Aktürk, gazetecilere, 2008'den bu yana bağışçıların desteğiyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 257 okulun kütüphanesine katkı sunduğunu anlattı.

Yaklaşık 100 bin kitabın binlerce öğrenciyle buluşmasına vesile olduğunu belirten Aktürk, şunları söyledi:

"Kitapların öğrencilerle buluşmasını, mahallemize de bir kütüphane kurarak taçlandırmaya karar verdim. Yine hayırseverlerimizin destekleriyle oluşturduğumuz kütüphanemize, daha önce komşum ve yaklaşık 16 yıllık dostum olan, 2017 yılında şehit düşen polis memurumuz Ekrem Dereli'nin isminin verilmesinin uygun olacağını düşündük. Şehidimiz, mahallemizin sevilen ve sayılan bir sakiniydi. Bugün hem onun ismini verdiğimiz kütüphanemizi açıyoruz hem de onu rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz."

Açılışa katılan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da Aktürk'ü gayretlerinden dolayı tebrik ederek kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kütüphanede en çok kitap okuyanlara hediye takdim etti.

Kütahya Emniyet Müdürlüğünde yaklaşık 10 yıl görev yapan Ekrem Dereli'nin anıldığı program, ikramların ardından sona erdi.

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