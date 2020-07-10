YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da sokak düğünleri 14 süreyle yasaklandı

Kütahya'da sokak düğünleri 14 süreyle yasaklandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.07.2020 14:44 | Son Güncelleme

Kütahya'da sokak düğünleri 14 süreyle yasaklandı

Kütahya'da merkez ilçe sınırlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda yapılan düğünlerin 14 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı aktarıldı.

Sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma ve konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı vurgulanan açıklamada, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığını belirtildi.

Salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alındığı belirtilen açıklamada, "Merkez ilçemizde belediye sınırları içerisinde sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 14 gün süreyle yasaklanmasına, il genelinde ise düğün ve nikah salonlarında yapılacak olan etkinliklerin 13.00-17.00 ve 19.00-23.00 saatlerinde yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, toplu asker uğurlama eğlencelerine de izin verilmeyeceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL

Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Kütahya Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:35
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:36
Yatsı
22:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.