YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da sosyal mesafeyi umursamadan içki içen 8 kişiye para cezası

Kütahya'da sosyal mesafeyi umursamadan içki içen 8 kişiye para cezası

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.04.2020 19:15 | Son Güncelleme

Kütahya'da sosyal mesafeyi umursamadan içki içen 8 kişiye para cezası

Kütahya'da bir tamirhanede sosyal mesafe kurallarına uymadan toplu halde içki içip, polis memurlarına karşı gelen 8 kişi, 3 bin 150'şer lira para cezasına çarptırıldı.

Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir traktör tamirhanesinde sosyal mesafe kuralına uyululmadığı ihbarı üzerine, adrese giden polis ekipleri, toplu halde içki içtiklerini belirlediği kişiler hakkında işlem yapmak istedi.

Alkollü oldukları anlaşılan H.H.A, B.T, A.K, M.P, Y.Ç. Z.K, M.P. ve H.D, polise mukavemette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
Anahtar Kelimeler:
İçki Kütahya tamirhane

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Kütahya Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:52
Sabah
06:20
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:42
Yatsı
21:04

Kütahya Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Kama Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.