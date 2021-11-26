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Kütahya’da STK'lerden "Cumhurbaşkanımızın yanındayız" açıklaması

26.11.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da STK'lerden "Cumhurbaşkanımızın yanındayız" açıklaması

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyeleri, son günlerde finansal piyasalarda yaşanan spekülatif dalgalanmayı fırsat bilerek kara propaganda yapanlara tepki gösterdi.

Ulu Cami önünde düzenlenen basın toplantısında, platform üyesi sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına Ensar Vakfı Kütahya Şube Başkanı Rüştü Benli, hazırlanan açıklamayı okudu.

Her türlü manipülasyona, kara propaganda girişimlerine, sosyal ve ekonomik oyunlara karşı duruşlarının belli olduğunu dile getiren Benli, şunları kaydetti:

"Son günlerde finansal piyasalarda yaşanan spekülatif dalgalanmayı fırsat bilerek kara propaganda yapanlara, kamuoyuna karamsarlık yükleyerek bir kaos ortamı üretip bu yolla ülkemizi dize getirmeye çalışanlara, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi açıkça hedef alanlara karşı dün olduğu gibi bugün de duruşumuz nettir. Son ümit olarak sarıldıkları ekonomik manipülasyonla ülkemize yön vermeye, milletimize ve milli iradeye ayar vermeye kalkışanlara karşı büyük, güçlü Türkiye yolunda var gücümüzle çalışmaktan ve üretmekten, dik duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda, ilkelerimiz ve değerlerimizin rehberliğinde, dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhurbaşkanımızın yanındayız."

Benli, oynanan oyunun farkında olduklarını, içeriden ve dışarıdan gelen tüm tehditlere rağmen dimdik duran bir Türkiye için birlik ve beraberliği asla bozmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kütahya’da STK'lerden

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