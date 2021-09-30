YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi

30.09.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, tarihi eser ve uyuşturucu bulunduran iki zanlı gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük Yaylası civarında şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 40 gram esrar ile 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 141 sikke ile heykel başı bulundu.

Gözaltına alınan Ş.K. ve E.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettilerÇeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettiler
Gece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldıGece uyurken hayatının şokunu yaşadı! Hesabı boşaltıldı
Kütahya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldiKütahya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 2 Ekim Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:50
Öğle
12:55
İkindi
16:12
Akşam
18:49
Yatsı
20:06
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.